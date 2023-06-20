Sağlık çalışanları sahnede: Akılcı ilaç kullanımına dikkat çektiler

Samsun'da sağlık çalışanlarından oluşan Türk halk müziği korosu verdiği konserde akılcı ilaç kullanımına dikkat çekti.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde bir konser verdi. Şef Fikret Damar yönetiminde düzenlenen konserde koro, akılcı ilaç kullanımına dikkat çekti. Sağlık çalışanlarının sahne performansı izleyicilerden büyük alkış aldı.

Konsere İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Erol Öztürk, başkan yardımcıları ve sağlık çalışanları katıldı. Konser sonrası Müdür Oruç tarafından koristlere çiçek verildi.