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Sağlık çalışanlarına çifte takdir

Çarşamba Devlet Hastanesi’nde çalışan sağlık personellerine, Samsun Valiliği ve Çarşamba Kaymakamlığı tarafından hazırlanan teşekkür belgeleri törenle takdim etti.

Çarşamba Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık personellerine, Samsun Valiliği ve Çarşamba Kaymakamlığı tarafından hazırlanan teşekkür belgeleri törenle takdim etti.


Dünyayı ve ülkeyi etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle fedakarca çalışan Çarşamba Devlet Hastanesi sağlık personellerine, Samsun Valiliği tarafından hazırlanan teşekkür belgeleri ile Çarşamba Kaymakamlığı tarafından hazırlanan başarı belgeleri takdim ettiler.

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