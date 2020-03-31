Sağlık çalışanlarına moral olacak resimler çiziyorlar

Samsun'da öğrenciler korona virüsü mücadelesinde yer alan sağlık çalışanlarına moral vermek için resim çizdiler.

Samsun Bilim ve Sanat Merkezi Resim Bölümü öğrencileri okullara ara verilmesi sonrasında evde de çalışmalarına devam ediyorlar. Evde kalarak önlemlere dikkat eden öğrenciler buradaki vakitlerini sağlık çalışanlarına moral olacak resimler çizerek geçiriyor. Farklı tekniklerle çizdikleri resimlerde "evde kal" çağrılarını duyurmak ve salgınla ilgili önlemlere de vurgu yapan öğrenciler bunları sağlık çalışanları ile paylaşıyor. Okul tarafından da teşvik edilen öğrenciler çizdikleri resimlerle salgın sona erdiğinde bir sergi açmayı da planlıyor.

SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sosyal medya hesabından öğrencilerim yaptığı resimlerle ilgili, "Samsun Bilim ve Sanat Merkezi resim bölümünün minik emektarlarına yeni korona virüsüne (Kovid-19) karşı verdiğimiz ulusal mücadelede sağlık teşkilatına destek vermek için yaptıkları çalışmalardan dolayı camiamız adına teşekkür ederiz" paylaşımı yapıldı.