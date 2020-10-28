Sağlık çalışanlarından meme kanseri farkındalığı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da sağlık çalışanları hastane önünde meme kanserine dikkat çekti.

Her yıl 1 – 31 Ekim tarihlerini içinde alan Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri'nde meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kurulan stantlarda meme kanserine yönelik bilgilendirici afiş ve broşürler dağıtılırken, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş öncülüğünde toplanan sağlık çalışanları meme kanserine dikkat çekmek amacıyla yapılan fiyonk görselini hastane önünde oluşturdu.

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Opr. Dr. Volkan Kınaş, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında ekip arkadaşlarımız ve çalışanlarımız ile birlikte kısa bir bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak adına toplandık. Meme kanseri tedavi edilebilirlik açısından en yüksek orana sahip kanser türüdür. Bu anlamda her kanser türünde olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhis hayat kurtarıyor. Kadınların mutlaka belirli periyotlarda muayene ve taramalarını yaptırmalarını ve gerekli bilgileri almalarını öneriyoruz” dedi.