Sağlık Hizmetleri MYO 600 mezun verdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu '2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi Mezuniyet Töreni' yapıldı. 3 bölüm, 17 programı bulunan Sağlık Hizmetleri MYO 29. dönem mezunlarını verdi.

600 öğrencinin mezun olduğu törende mezun olan öğrenciler adına konuşan okul birincisi Orkun Burak Baş, sevincini ve gururunu tüm katılımcılarla paylaştı. Açılış konuşmasında öğrencilere ve velilere hitap eden Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Faruk Tan, “Kuruluşunun 30. yılını tamamlanan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun 3 bölüm,17 program ve ortalama 2700 civarında öğrencisiyle OMÜ'nün en büyük eğitim ve öğretim kurumlarından birisi olduğunu belirterek, “Meslek yüksekokulları ülkemiz ve toplumun sağlığının gelişimi için stratejik öneme sahiptir. Sağlık alanının üç ana ayağından biri olan sağlık teknikerleri, becerisinin üstüne bilgisini koyan ve bunun üzerine yoğun bir eğitim sürecinden geçerek toplumun sağlık ihtiyaçlarını karşılamada büyük öneme sahiptir” dedi.

OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, insanların hayatlarında dönüm noktaları olduğunu ve bu dönüm noktalarından bir tanesinin de mezuniyet programları olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren Sağlık Hizmetleri MYO birincisi Orkun Burak Baş, ikincisi Aytül Güngör ve üçüncüsü Tuğçe Öztürk'e başarı belgeleri protokol üyeleri ve akademisyenler tarafından verildi. Bölüm birinci, ikinci ve üçüncülerinin sonrasında başarı belgelerini alan tüm mezun öğrencilerin, mezuniyet sevinciyle keplerini havaya atmasıyla tören sona erdi.

Törene ayrıca, OMÜ Rektör Danışmanı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Murat Terzi, öğretim üyeleri, aileler ve mezun öğrenciler katıldı.