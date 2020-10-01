Samsun'un Alaçam ilçesinde korona virüs salgınına karşı "Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi Alaçam ilçesinde de gerçekleştirilen denetimde Kaymakam Fikret Zaman, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir ve Şoförler Odası Başkanı Kurtbey Bozkurt ile birlikte taksi ve minibüs durakları olmak üzere muhtelif iş yerlerinde denetimlerde bulundu. Denetimler esnasında esnafa ve vatandaşlara alınan tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha hatırlatıldı.

Kaymakam Zaman, kurallara uyan ilçe halkına teşekkür etti.