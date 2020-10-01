İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimi

Samsun’un Alaçam ilçesinde korona virüs salgınına karşı "Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimi yapıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde korona virüs salgınına karşı "Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimi yapıldı.


İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi Alaçam ilçesinde de gerçekleştirilen denetimde Kaymakam Fikret Zaman, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir ve Şoförler Odası Başkanı Kurtbey Bozkurt ile birlikte taksi ve minibüs durakları olmak üzere muhtelif iş yerlerinde denetimlerde bulundu. Denetimler esnasında esnafa ve vatandaşlara alınan tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha hatırlatıldı.


Kaymakam Zaman, kurallara uyan ilçe halkına teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.