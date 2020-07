Sağlık Müdürü Oruç'tan bayramda 'aile içi virüs yayılım riski' uyarısı

Samsun'da her 4 korona virüs vakasından 3'ünün düğün, cenaze, ev ziyareti gibi kalabalık gruplar içerisinde tedbirlere dikkat etmeyen kişilerde görüldüğünü söyleyen Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Kurban Bayramı'nda fiziksel mesafe ve maske kuralına uyalım, çok uzun süreli ziyaretler yapmayalım” dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Kurban Bayram'ında aile içi virüs yayılım riski konusunda uyarılarda bulundu. Tüm Samsunlulara çağrıda bulunan Oruç, “Vatandaşlar hem il dışından gelen misafirleriyle hem de çevrelerinde yaşayan akraba ve yakınlarıyla ev ortamında ya da kapalı alanlarda bir araya geldiklerinde sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına uygun olarak davranmaları, çok uzun süreli ziyaretler yapmamaları gerekiyor” diye konuştu.

“Yakınımızdır, akrabamızdır, bir şey olmaz demeyin”

Samsun'da ki vakaların yüzde 60 ile 70'inin yakın akrabaların tedbirlere dikkat etmeden bir arada zaman geçirmesinden ortaya çıktığını belirten Oruç, “Zaten hep bir aradayız, virüs yakın akrabamdan mı geçecek, ailemle bayramlaşırken neden maske takayım, zaten birbirimizi özlemişiz şimdi sosyal mesafe mi olur düşüncesinin vaka sayısının artmasına neden olacaktır. Samsun'daki vakaların yüzde 60-70'i yakın akrabaların tedbirlere dikkat etmeden bir arada zaman geçirmesinden ortaya çıkıyor. Kurban Bayram'ında en çok dikkat edilmesi gereken noktanın aile içinde virüsün yayılımının engellemesidir” diye konuştu.

“Bahaneler korona virüse karşı herhangi bir koruma sağlamıyor”

Kurban Bayramı'nın, kurban alım aşamasından, kesim ve bayramlaşma aşamasına kadar her anında yakın temas kaynaklı risklere açık bir dönem olduğunu hatırlatan Oruç, “Kurban pazarlığından, kesime, bayramlaşmaya kadar her an hiçbir bıkkınlık belirtisi göstermeden, virüse karşı bize kalkan olacak 3 kurala yani, maske kullanımı, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına uymamız gerekiyor. Aşı bulunana ya da virüs etki düzeyini kaybedene kadar tedbirlere riayete ederek hayatımızı sürdürmeyi artık kabullenmemiz gerekiyor. Yaptığımız kontrollerde insanların hala çene altında, bilekte ya da kolda maske kullanımı gibi uygun olmayan yöntemler kullanıldığını görüyoruz. Ancak başkalarının tedbirsizliğini maske takmama ya da sosyal mesafeye dikkat etmeme konusunda bir bahane oluşturmuyor. Bahaneler korona virüse karşı herhangi bir koruma sağlamıyor” şeklinde konuştu.

“Tüm önlemleri aldık”

Pandeminin henüz bitmediğini, bayramın korona virüsle mücadelede kritik bir eşik olacağını ifade Oruç, “Kış aylarında artan vaka sayılarıyla karşılaşmamak için, şu an yapacaklarımızın büyük önemi olacaktır. Bunun içinde özellikle bu bayram mümkün olduğu kadar telefonla görüntülü olarak, yakın temas kurmadan bayramlaşmamız gerekiyor. Okulların sağlıklı bir şekilde açılması dahil önümüzdeki aylarda hayatımızı etkileyecek bütün süreçleri bu kritik dönemlerdeki hareketlerimizin belirleyecektir. Sağlık tesislerinde gerekli önlemi aldık. Personel planlaması ve acil servis çalışma düzenlerini yeniden gözden geçirdik ve bayrama hazırız. Samsunluların bayramını kutluyorum” açıklamasında bulundu.