Sağlık ordusuna 610 taze kan

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni OMÜ Yaşam Merkezi'nde yapıldı. Mezuniyet töreninde konuşan OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, “Bu yıl ilk defa mezun veren altıncı bölümümüzle birlikte altı bölümü de mezun eden bir Sağlık Fakültesi olduğumuzu mutluluk ve gururla gördük. Seneye 8 bölüm olması gerektiğini düşündüm. Ondan sonraki sene 10 bölümle beraber belki de üniversitemizin en fazla öğrenci mezun eden fakültesi olacak. Kendilerini iyi şekilde temsil edeceklerini düşündüğümüz sosyal hizmet, sağlık yönetimi, ebelik, hemşirelik, dil ve konuşma terapisi, beslenme ve diyetetik uzmanlarını OMÜ olarak alanlarında hizmet etmeye gönderiyoruz. Biz inanıyoruz ki bizden almış oldukları eğitimle kendilerini alanlarında en iyi şekilde temsil edecekler" dedi. Dekan Terzi, öğrencilere, "Hizmet yolunda bazı zorluklar olacaktır. Bu zorlukları aşma yolunda hiçbir zaman yılmayın, karamsar ve umutsuz olmayın” tavsiyesinde bulundu.

"Şifa olacağız"

Sağlık Bilimleri Fakültesinden birincilikle mezun olan Belgin Kesen, “Girmek istediğim hemşirelik bölümünden bugün toplumun en değerli parçalarından biri olarak ayrılmaktayım. Bugünden itibaren birer hemşire olarak ayrılacağımız bu kapıdan karşılaştığımız her hastaya aklımızla baksak bile yüreğimizle hissederek şifa olacağız. Temel gayemiz bir profesyonel meslek olarak, insanlara hizmet vererek yarınlara daha mutlu ve sağlıklı bir gelecek temin etmek olacaktır. Sağlık ordusuna katıldığımız bugünden itibaren sırf evlatlarının ateşi yüksek çıktığı için gözlerine uyku girmeyen annelerimiz, iğneden korktuğu için koşar adım hastaneden kaçan küçük kardeşlerimiz ve sağlığı için endişe eden, bizlerden bir yardım eli bekleyen tüm bireyler, bu yardım elini tüm bilgi, şefkat ve sevgimiz ile sizlere uzatacağımızdan şüpheniz olmasın. Bugün elde ettiğim bu başarıyı her zaman arkamda duran aileme armağan ediyorum” diye konuştu.

Düzenlenen mezuniyet töreni, Sağlık Bilimleri Fakültesi birincisi Belgin Kesen'in yaş kütüğüne plaket çakması ile birlikte öğrencilere diploma teslimi, yemin töreni ve kep atma ile sonra erdi.