Sağlık semineri

Nurtaç Özer, özellikle son dönemlerde gençlerde görülen kalp krizlerini önlemede erken teşhisin çok önemli olduğunu söyledi.

Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Nurtaç Özer, bir cerrahi aletler firması çalışanlarına 'kalp sağlığı ve hipertansiyon' hakkında bilgilendirdi. Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik gerçekleştirilen "Sağlık Seminerleri"nin bir yenisi daha gerçekleştirildi.

“Kişi dikkatli olmalı”

Kalp sağlığının insan hayatı için büyük önem az ettiğini belirten Uzm. Dr. Nurtaç Özer, özellikle son dönemlerde gençlerde görülen kalp krizleri için kişinin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Özer, “Vücudunuzun sağlıklı olduğunu düşünebilirsiniz fakat bazı durumlarla gizli olarak ilerleyen sağlık sorunları için erken teşhis önemli. Mutlaka belirli zaman içinde kişinin genel bir muayeneden geçmesi gerekli” dedi.

Beslenme önemli

Sağlıklı ve uzun bir yaşamın herkesin yegâne beklentisi olduğunu ifade eden Özer, "Sağlıklı bir kalp, damar sistemine sahip olmak bunun ön koşullarından biridir. Bunun için de beslenmenin önemi ortaya çıkıyor. Bu nedenle vücut kitle indeksine göre aşırı kiloya sahip olanların mutlaka tedavi olması ve ideal vücut kilosuna kavuşması kalp sağlığı için gereklidir. Hipertansiyon (yüksek kan basıncı) kalp krizi, felç, kalp yetersizliği, böbrek yetersizliği, gibi komplikasyonların gelişmesine katkıda bulunan hem erkeklerde hem de kadınlarda yaşam süresini kısaltan bir hastalıktır" diye konuştu.