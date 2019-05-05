Sağlık seminerleri geniş yelpazede devam ediyor

SAMSUN (İHA) – Sosyal sorumluluk çerçevesinde Samsun'da yapılan “Sağlık Seminerleri” çeşitli kurumlarda geniş yelpazede devam ediyor.

Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından sosyal sorumluluk çerçevesinde kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik yapılan "Sağlık Seminerleri" geniş bir yelpazede devam ediyor.

Büyük Anadolu Hastaneleri sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde toplumun her kesimine ulaşması amacıyla gerçekleştirdiği sağlık seminerlerine devam ediyor. Bu anlamda kamu, kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik bilgilendirme sunumları kapsamında, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nurtaç Özer Kalp sağlığı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hatice Özer ise Ramazan Diyabeti sunumu gerçekleştirirken, Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Enver Gül de sınav kaygısı üzerine velilere ve öğretmenlere önemli bilgiler verdi.

Soru cevap eşliğinde devam eden seminerler de Uzm. Dr. Nurtaç Özer, Uzm. Dr. Hatice Özer ve Uzm. Dr. Enver Gül her sağlık sorununda olduğu gibi erken teşhis ve tedavinin çok önemli olduğunu kulaktan dolma bilgiler ve tedavi yöntemlerinin yerine mutlaka bir sağlık kuruluşunda doktor gözetiminde tedavi yolunu izlemeleri gerektiği hakkında uyarılarda bulundular.