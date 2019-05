Sağlık turizminde rüzgar tersine döndü

Beş yıldır şeker hastalığıyla mücadele eden Almanya'da yaşayan 40 yaşındaki Sead Corovic, şifayı Samsun'da bir Türk doktorun elinde buldu. Şeker hastalığı döneminde insülin ve ilaç almasına rağmen kan şekeri değeri yüksek olan hasta yaklaşık 6 ay önce Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Çiftlik Şubesi Laparoskopik Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Al'a başvurdu. Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından Corovic'e laparaskopik (kapalı) yöntemle metabolik cerrahi (tip 2 şeker hastalığı ameliyatı) yapıldı ve sağlığına kavuştu.

“Hastamızı sağlıklı ve mutlu şekilde ülkesine gönderdik”

Ameliyat hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Al, hastanın 5 yıldır şeker hastası olduğunu belirterek, “İnsülin ve ilaç almasına rağmen kan şekerleri yüksek seyrediyordu. Yaklaşık 6 ay önce kendisine laparaskopik (kapalı) yöntemle metabolik cerrahi (tip 2 şeker hastalığı ameliyatı) yaptık. İnsülin ve ilaçlarını bırakmış olarak taburcu ettik. Ameliyattan sonra 6. ayda kontrole geldi. 6 ay kontrol sonuçları normal değerlerinde olan hastamızı sağlıklı ve mutlu şekilde ülkesine gönderdik” dedi.

"Dünyanın her ülkesinden hastalarımız var"

Metabolik cerrahi hakkında da bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Al, “Metabolik cerrahi gastrointestinal hormonal aktivite sağlayarak tip 2 şeker hastalarında ortalama yüzde 86 oranında tedavi sağlayabilmektedir. Ayrıca yüksek tansiyonu olan hastalarda yüzde 80 iyileşme, kolesterol ve trigliseriti yüksek olan hastalarda yüzde 90 iyileşme sağlamaktadır. Kilo fazlalığı olan hastalarda da hormonal etkiyle kilo kontrolü sağlamaktadır. Dünyanın her ülkesinden ve ülkemizin her şehrinden gelen yerli ve yabancı tip 2 şeker hastamız var. Kliniğimize yaklaşık 5 binin üzerinde hasta başvurdu. Bu hastalarımız aynı zamanda Samsun'u tanıdı. Birçoğu ameliyattan sonra Samsunumuzu gezmek ve daha yakın tanımak için birkaç gün daha kaldı. Bu bağlamda hem ülkemizin hem de Samsun'unumuzun tanıtıma katkı sağlamaktan hem gurur hem de onur duymaktayız” diye konuştu.

"Çok memnunum”

5 yıl önce şeker hastalığının başladığını ifade eden Sead Corovic ise "Dr. Muzaffer Al'ı duydum ve Samsun'a gelerek kedisine ameliyat oldum. Çok memnunum. Daha sonra ise annemi getireceğim buraya” şeklinde konuştu.