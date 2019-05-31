'Sağlık Yaşam Sağlıklı Çevre ile Olur' etkinliği

Samsun Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlkadım Belediyesi ve TEMA Vakfı iş birliğinde düzenlenen 'Sağlık Yaşam Sağlıklı Çevre ile Olur' etkinliğinde çevrenin önemine dikkat çekildi.

Bulvar AVM'de düzenlenen etkinliğe Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Türkiye'da 5-11 Haziran tarihleri arası Çevre Koruma Haftası olarak kutlanıyor. Bu kapsamda çevre duyarlılığını artırmak amaçlı düzenlenen etkinlikte İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, öğrenci ve halktan oluşan kalabalığa fidan ve çiçek dağıttı. Vali Yardımcısı Avcı ile birlikte stantları gezen Başkan Demirtaş, ambalaj atıkları, cam ambalaj atıkları, atık pil ile bitkisel ve madeni atıklarının toplanması konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Başkan Demirtaş, 444 55 06 Alo Atık Hattı'nı kendi telefonunda arayarak verilen hizmeti değerlendirdi.

Avcı: “Çevre için farkındalık oluşturmalıyız”

“Kurtuluş Mücadelesi'nin 100. yılını coşkuyla kutladığımız bu kutlamalar arasında bugün de 5 Haziran Çevre Haftası nedeniyle beraberiz” diyen Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, “Amacımız içinde yaşadığımız bu kentin suyunu, havasını, toprağını, kollamak daha sağlıklı nesiller yetiştirmek için çevreyi korumak hepimizin görevidir. Bu manada yetişen çocuklarımızın çevre bilinci ile yetişmesi adına farkındalık oluşturmalıyız” ifadelerini kullandı.

Demirtaş: “Belediye olarak gelecek nesillere çevre bilincini aşılayacağız”

5 Haziran Çevre Günü'nün bayrama denk gelmesi nedeniyle erken bir etkinlik düzenlediklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise, “Dünya ülkelerinde geri dönüşüm bilinci insanlarda var iken ülkemizde bu bilinci insanlarımıza aşılamakta zorluk çekiyoruz. Biz bu sene İlkadım Belediyesince üretilen atık yağ ve atık pil kutusu uygulamasını öncelikle okullarımızda başlatmayı düşünüyoruz. Amacımız hem çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak hem de milli kaybın ve doğanın kirlenmemesi önüne geçmektir. Gelecek nesillere de bu bilinci aşılayarak ekonomimize de büyük katkıda bulunacağız” dedi.