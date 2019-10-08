Sağlık yatırımları devam ediyor

Sağlık İl Müdürlüğü'nün Samsun'daki sağlık yatırımları hız kesmeden devam ediyor.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü "Sağlıkta Dönüşüm Programı" kapsamında Samsun'da 2003 yılından bu yana devralınıp tamamlanan ve başlanıp bitirilen sağlık yatırımları için, Son Beş Yıllık Kalkınma Planı'na (2014-2019) göre 184 milyon 228 bin TL kaynak kullandı. Devam eden yatırımların bitirilmesi ile birlikte toplam 435 milyon 710 bin TL yatırım yapılmış olacak.

İnşaatı devam eden 2'inci basamak yatırımlar kapsamında 150 yatak kapasiteli 43 milyon 242 bin TL proje bedelli Vezirköprü Devlet Hastanesinin yüzde 86'sı tamamlandı. 37 milyon 55 bin TL proje bedelli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek 127 poliklinik binası işinin yüzde 75'i tamamlandı. 25 yatak kapasiteli 14 milyon 676 bin TL proje bedelli Salıpazarı Devlet Hastanesinin yüzde 81'i tamamlandı. 126 milyon 974 bin TL proje bedelli 250 yatak kapasiteli Tekkeköy Devlet Hastanesi inşaatının ise yüzde 6,5'i tamamlandı. 14 milyon TL'den fazla proje bedelli 25'er yatak kapasiteli 19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesi ve Kavak Devlet Hastanesi inşaatının 2020 yılında tamamlanması hedefleniyor.

900 yataklı, 809 milyon 611 bin TL proje bedelli Şehir Hastanesinin ihale süreci Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Bakanlığın talebi üzerine; Canik ilçesi Dereler Mahallesi 12450 ada 1 parselde toplam 234 bin 371 m2 orman vasfındaki taşınmazın kesin tahsisi sağlandı.