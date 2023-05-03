Sağlık yöneticilerine akreditasyon eğitimi

Samsun'a gelen 500'ün üzerinde, sağlık yöneticisi, kalite ve akreditasyon çalışanı ile çeşitli meslek gruplarına akreditasyon çalışmaları, sağlıkta akreditasyon standartları ve programları, mükemmeliyet merkezleri ve uluslararası akreditasyon çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) Ulusal Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Ordu, Denizli, Giresun, Kastamonu, Bolu, Sinop, Karabük, Gümüşhane ve Trabzon illerinden 500'ün üzerinde, sağlık yöneticisi, kalite ve akreditasyon çalışanı ve çeşitli meslek gruplarından oluşan katılımcıların yer aldığı toplantıda akreditasyon çalışmaları, sağlıkta akreditasyon standartları ve programları, mükemmeliyet merkezleri ve uluslararası akreditasyon çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen TÜSKA Ulusal Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı; Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, TÜSKA Başkanı Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.