Sağlıkçılar Saraybosna'da buluştu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), Bosna Pediatri Derneği (BIH) işbirliği ile Saraybosna'da uluslararası Pediatri Kongresi düzenledi.

Türkiye ile tarihi bağları bulunan başta Bosna-Hersek olmak üzere Balkan ülkeleri arasında tıp ve pediatri alanındaki ilişkilerin ve sosyal bağların geliştirilmesi amacıyla 4-6 Ekim tarihleri arasında Saraybosna'da gerçekleştirilen kongreye Türkiye ve Bosna-Hersek ile diğer Balkan ve Orta Avrupa ülkelerinden 300'ün üzerinde akademisyen katıldı.

Bosna Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Fahriya Skokiç, kongreye katkılarından dolayı Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörüne ve Türk akademisyenlere teşekkür etti. Kongreye Türkiye'den 16 bilim adamı tıbbi konferans vererek katkıda bulundu. Tıp literatürüne Chaple sendromu hastalığını ilk defa kendisi tanıtan Prof. Dr. Ahmet Özen, Balkan ülkelerinden gelen meslektaşlarına bu hastalığın nasıl teşhis ve tedavi edildiğini anlatarak tecrübelerini paylaştı. Prof. Dr. Akif Yeşilipek ise, Türkiye'de kemik iliği naklinde yaşanan gelişmeleri aktardı. Doç. Dr. Suar Kılıç çocukluk lösemisinde yenilikleri, Prof. Dr. Alper Güzeltaş ve Prof. Dr. Mehmet Karacan çocuk kardiyoloji alanındaki yenilikleri, Prof. Dr. Coşkun Çeltik çocuklarda inflamatuar barsak hastalıklarındaki yenilikleri anlatırken, Doç. Dr. Şirin Güven çocuklarda probiyotiklerin önemini vurguladı. Türkiye'den 20'ye yakın genç araştırmacı farklı konularda sözlü tebliğde bulundular.

Kongreye katılan Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin eski Başhekimi Prof. Dr. İsmail İşlek, "Söz konusu kongrenin gelecekte yılda bir tekrarını, her kongrenin başka bir Balkan ülkesinde yapılmasını, bu şekilde Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında hem bilimsel hem dostluk bağlarının güçlendirilmesini düşünüyoruz" dedi.