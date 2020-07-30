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Sağlıkçılara ücretsiz ulaşımda 1 ay uzatma

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım hizmetinin süresi 31 Ağustos’a kadar uzatıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım hizmetinin süresi 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.


Samsun Büyükşehir Belediyesinin bir kuruluşu olan Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin (SAMULAŞ) otobüsleri ve raylı sistemden sağlık çalışanları kimlik kartlarını göstermek suretiyle ücretsiz faydalanıyor. Korona virüsü salgını sürecinde sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla mart ayından itibaren hayata geçilen uygulamanın süresi bir ay daha uzatıldı.


Büyükşehir Belediyesi tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, “Sağlık çalışanlarımızın ücretsiz yararlandıkları SAMULAŞ'a ait tramvay ve otobüs hizmetlerinin süresi 31 Ağustos'a kadar uzatılmıştır. Bu süreçte kendi hayatlarını hiçe sayarak büyük bir özveriyle mücadele veren sağlık çalışanlarımız, bizim için değerlisiniz” ifadeleri kullanıldı.

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