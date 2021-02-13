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Sağlıkçılardan “Sevgililer Günü” çikolatası

Samsun’da doktor ve hemşireler ‘Sevgililer Günü’ çikolatası yaptı.

Samsun'da doktor ve hemşireler ‘Sevgililer Günü' çikolatası yaptı.


Liv Hospital Samsun'un hekim ve hemşireleri, 14 Şubat Sevgililer Günü için sevgi çikolataları yaptı. Nöroloji Uzm. Dr. Esin Baltacı, Kadın Sağlığı Uzm. Opr. Dr. Şeyma Yöney, Kulak Burun Boğaz Uzm. Opr. Dr. Yunus Karadavut, Laboratuvar Sorumlusu Doğan Aydın ve Karma Servis Hemşiresi Merve Çakır Gastroart Eğitim Şefi Ercan Yılmaz ile birlikte Liv misafirlerinin Sevgililer Günü'nü kutlamak için Kovid-19 tedbirlerine titizlikle uyarak çikolatalar hazırladı. Steril şekilde çikolatalar hazırlayan Liv ekibi, paketlemesinden kutulanmasına kadar tüm hazırlıkları kendileri yaptı. Liv ailesi, “Aşkına Sağlık, Sevgine Sağlık” mottolarıyla hazırladıkları çikolataları balonlarla birlikte misafirlerine hediye ederek hastanede 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı.

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