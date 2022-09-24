Sağlıkçıların 3 asır önce giydiği kifayetler bu sergide

Samsun'da bir AVM'nin giriş katında sergilenen eski cerrahi aletler ve asırlık sağlıkçı kıyafetleri vatandaşların ilgi odağı oldu.

23-25 Eylül tarihleri arasında Samsun'da bir alışveriş merkezinde sağlıkçıların 1800 ve 1900'lü yıllarda kullandığı kıyafetler ve birbirinden farklı tarihi tıbbi aletler görücüye çıktı. Açılışını Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç ve MEDİKÜM Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Ahmet Aydemir'in yaptığı etkinlik vatandaşlardan ilgi gördü. Eski cerrahi aletleri ve asırlık sağlıkçı kıyafetlerini yakından gören vatandaş bu anları cep telefonlarına kaydetti.

Sergide ayrıca görücüye çıkan sterilizasyon makinesi, tekerlekli sandalye, koltuk değnekleri, tekerlekli hasta taşıma sedyesi, diş aletleri de vatandaşların dikkatine çeken eserler arasında yer aldı.