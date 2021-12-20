Sağlıklı bir cilt için yağ tüketimine dikkat

Liv Hospital Samsun Hastanesi, Mutluluğun Kanatları Derneği'nin düzenlediği Yeni Yıl Alışveriş Şenliği'nde “Sağlıklı Yaşam ve Güzellik Standı” açtı. Misafirlere bilgilendirmede bulunan Liv Hospital Samsun Beslenme ve Diyet Kliniği'nden Diyetisyen Aysun İpek sağlıklı yaşam tüyoları verdi. Dermatoloji Kliniği'nden Uzm. Dr. Nalan Saraç ise kış aylarında cilt bakımı ve güzellik ipuçlarını anlattı.

D vitamini önemli

Misafirlere yağsız beslenmenin, D vitamini gibi yağda eriyen vitaminlerin vücutta kullanımına olumsuz etki edeceğini vurgulayan Uzm. Dyt. İpek, sağlık için fiziksel aktiviteye, yaşa, cinsiyete ve hastalık durumuna uygun miktarda yağ tüketilmesi ve daha çok bitkisel yağların tercih edilmesi önerisinde bulundu.

Uzm. Dyt. İpek, “D vitamini yüzde 90-95 oranında güneşten elde edilir. Yüzde 5-10 arasında ise sardalya, somon gibi yağlı balıklarda, süt, tereyağı, yumurta sarısı gibi besinlerde bulunur. Ancak bu besinleri beslenmenizde yüksek miktarda bulundursanız bile, D vitamini düzeyleriniz normale ulaşmayabilir. Bunun için güneş ışığına ihtiyacınız olacaktır. Kış mevsiminden ötürü güneşten faydalanamadığımızdan takviye kullanmakta fayda var. Bu takviyeler için ise mutlaka bir hekime başvurulmalı. D vitamini düzeyiniz değerlendirilip tedavi planınız çizildikten sonra yapmanız gereken bu plana sadık kalmaktır. Doktorunuzun önerdiği dozda ve şekilde D vitamini kullanmanız oldukça önemlidir. Aksi takdirde, D vitamini düzeyim normale dönsün diyerek yüksek dozda kullandığınız ürünler sağlığınıza zarar verebilir" bilgisini verdi.

"Kış aylarında cildimize bakım yapmalıyız"

Kış aylarında cildimizi zararlı etkenlerden korumak için bol bol meyve ve sebze tüketmemiz gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Nalan Saraç ise, “Meyve ve sebzeler, serbest radikallerin neden olduğu hasarlara karşı cildi koruyan güçlü antioksidanları içerir. A, C, E vitaminleri, çinko, bakır, demir, selenyum alımının yanı sıra zayıflama diyetlerinin abartılmaması ve yağ, karbonhidrat kısıtlamasının dozunda yapılması saç, deri sağlığı ve güçlü bir bağışıklık sistemi için önemlidir. Cildimiz doğrudan soğuk havaya maruz kaldıkça nem kaybeder. Nem kaybı ise deride kuruluk, çatlama, pul pul dökülme ve kaşıntı gibi problemlere neden olur. Bu tip sorunlarla karşılaşmamak için her yıkamadan sonra yüzümüze ve banyodan sonra vücudumuza nemlendirici krem ve losyonlar uygulamalıyız” şeklinde konuştu.