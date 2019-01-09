Etkinlikte, "Sağlığınızın korunması, erken teşhis ve tedavi için yılda en az bir defa aile hekimine gitmeyi unutmayın" mesajı verildi.

Samsun Büyük Anadolu Meydan ve Çiftlik Hastanelerinde vatandaşlara aile hekimliğinin önemini göstermek amacıyla bilgilendirici broşürler dağıtılıp, uyarıcı afişler asıldı. Hastanelerde, "Sağlıklı bir yaşam için aile hekiminizi erken tanıyın" etkinliği düzenlendi. Aile hekimliğinin önemine farkındalık oluşturmak amacıyla hastanenin giriş bölümünde bilgilendirici broşürler dağıtılıp, uyarıcı afişler asıldı.

Etkinlikte, "Sağlığınızın korunması, erken teşhis ve tedavi için yılda en az bir defa aile hekimine gitmeyi unutmayın" mesajı verilirken, bireylere yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmadan sağlık hizmeti vermek üzere uzmanlaşmış doktor olan aile hekimlerinin, ailelere, yaşadıkları toplumla birlikte birincil ve sürekli bir sağlık bakımı sunduğu, fiziksel, psikolojik ve sosyal problemleri yönlendirdiği ve diğer uzmanlıklara ihtiyaç olduğunda kapsamlı sağlık bakımı verilmesini koordine etmekte olduğu ifade edildi.

Aile sağlığı merkezlerinde verilen hizmetler hakkında da bilgilendirme yapılan çalışmada, ‘www.turkiye.gov.tr' internet adresinden aile hekiminin öğrenilebileceği bilgisi de paylaşıldı.