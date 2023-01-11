Sağlıkta hizmet kalitesinin güçlendirilmesi ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi protokolü

Samsun Valiliği'nde gerçekleşen törende Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, protokol metnine imza attı.

Proje ve eğitim faaliyetleri yürütülecek

İki kurum arasındaki iş birliği ile OMÜ'nün sağlıkla ilgili araştırma, uygulama ve eğitim birimleri ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında ortak çalışmalar yapmak, proje ve eğitim faaliyetleri yürütmek, tecrübe, fiziki ve teknolojik imkân paylaşımında bulunmak amaçlanıyor. Protokolle sağlık personellerinin mesleğe yönelik niteliği arttırmak, bilimsel araştırma kapasitesi kazanmasını ve mesleki hizmet kalitesinin geliştirilmesini sağlamak planlanıyor.

Personeller lisansüstü eğitim programlarına teşvik edilecek

İmzalanan protokolle; İl Sağlık Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı kamu sağlık tesislerinde görev yapan tüm personelin eğitiminin niteliği ile ilgili, öncelikli olarak belirlenmiş alanlar başta olmak üzere, taraflarca uygun görülen tüm alanlarda, akademisyenlerin desteğiyle lisansüstü eğitim programları ve planlı başka çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Ortak bilimsel araştırmalar yapılmasına katkı sağlayacak

Protokolle; üniversite akademisyenlerinin çalışmalarını yürütürken kamu sağlık tesislerini uygulama alanı olarak değerlendirebilmelerine imkân sağlayarak, teorik çalışmalarla uygulamalar arasında iş birliği yapmak; böylelikle sağlık hizmeti sunumunu güçlendirmek isteniliyor. Ayrıca sağlık personelinin akademisyenlerle iş birliği yaparak ulusal ve uluslararası projeler yürütülmesini ve ortak bilimsel araştırmalar yapılmasına katkı sağlaması da protokolün amaçları arasında yer alıyor.

Vali Zülkif Dağlı, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, sağlıkta hizmet kalitesinin güçlendirilmesine, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine ve mesleğe yönelik bilimsel araştırma kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacak olan protokolün sağlık personeli ve kurumlar için hayırlı olmasını diledi.

Tören, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle tamamlandı.