Sağlıkta şiddete ‘Çok Yaşa' klibiyle ‘dur' dediler

Sağlıkta şiddete ‘dur' demek için adına Samsun'da sağlık çalışanlarınca çekilen ‘Çok Yaşa' adlı klip beğeni topladı.

Samsun Tabip Odası tarafından sağlıkta şiddete dikkat çekmek adına farklı bir çalışmaya imza atıldı. Eşi Dr. Kamil Furtun'u hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybeden Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun kendi duyguları ve sağlık çalışanlarının hislerini şarkı sözlerine döktü. ‘Bella Ciao' şarkısının ritmine göre hazırlanan sözlere bir de klip çekildi. Sağlık çalışanları hem şarkıyı söyledi hem de klipte rol aldı. Klip büyük beğeni topladı.

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun, “Samsun Tabip Odası olarak hazırladık. Şarkının sözlerini ben yazdım. Şiddeti yaşamış biri olarak bir hekim olarak yoğun şekilde hissettiğim için, hekimlerin hissettiği duyguları halkımıza, insanlara ifade etmeye çalıştım. Amacımız da bizim tarafımızdan olayın nasıl hissedildiğini duygusal anlamda ifade edebilmekti. Şiddetin hekimlik yaptırmaz boyutta bizi derinden sarstığını, etkilediğini halkımızın görmesini hissetmesini istedik. Samsun'un da önemli iki kaybı var. Öncelikle eşim Kamil Furtun ve Aynur Dağdemir sonra tüm sağlıkta şiddete kaybettiğimiz arkadaşlarımıza ithafen bunu hazırladık. Çekimler 2 gün sürdü. Oradaki çekimde rol alan bütün herkes benim sağlık çalışanı çalışma arkadaşlarım” dedi.

Samsun Tabip Odası tarafından bugün İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın da açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada hak talepleri için 14-15 Mart tarihlerinde iki gün süreyle tüm ülkede olduğu gibi Samsun'da da acil hizmetler dışında sağlık hizmeti verilmeyeceği hatırlatıldı. Basın açıklamasına sağlık çalışanları ve Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan ile Diş Hekimleri Odası Başkanı Alper Dilek de katılarak destek verdi.