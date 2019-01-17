Şah damarı tıkanıklığı kalıcı felce neden olabilir

Öğretim Üyesi Atilla Saraç, boynun iki tarafında yer alan, halk arasında “şah damarları” olarak bilinen karotis arterinin tıkanmasının felce neden olabileceğini söyledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinden Dr. Öğr. Üyesi Atilla Saraç, şah damarı tıkanıklığının ciddi sorunlara yol açabileceğini ifade ederek hastalık ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Şah damarı tıkalı 2 hastayı aynı anda tedavi ettiklerini ve hastalara müdahale geç kalınması durumunda kalıcı felç geçirebileceklerini vurgulayan Dr. Saraç, şunları söyledi:

“Hastalarımız hastanemize geldiklerinde boyun damarlarında yüzde 90 oranında tıkanıklık vardı ve geçici felç geçirmişlerdi. Eğer acil bir şekilde müdahale edilmeseydi, hayati tehlike oluşturulabilecek kalıcı felç ile karşı karşıya kalacaklardı. Hastalarımıza lokal anestezi ile operasyon yapıldı. Yaklaşık 45 dakika süren operasyonları sonrası 1 gün serviste kalarak taburcu edildi. Şah damarı tıkanıklığı, en az kalp damar tıkanıklığı kadar önemsenmesi gereken bir sağlık problemidir ve düzenli kontrolü yapılarak ihmal edilmemelidir. Şah damarı tıkanıklığı erken belirtileri ile tedavi edilebilir bir hastalıktır. Hastanemize gelen hastalar, 45 dakika süren operasyon sonrası sağlıklarına kavuştu.”