Sahil güvenlik helikopterinden nefes kesen eğitim

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketlerinin ardından kayıpların aranması için çalışmalarına devam eden sahil güvenlik ekipleri, yaptıkları tatbikatlarla da eğitimlerini pekiştiriyor. Denizde yapılan çalışmalardan daha iyi verim alınabilmesi adına eldeki tüm imkanlar kullanılarak çeşitli arama kurtarma senaryoları da gerçekleştiriliyor. Rutin olarak yapılan eğitim faaliyetlerinden birisi de Samsun Limanı içinde gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosuna göre, Samsun açıklarında bir vatandaş denizde mahsur kaldı. İhbar üzerine sahil güvenlik ekipleri, deniz ve havadan bölgeye ulaşmak için harekete geçti. Tatbikatta, ilk olarak sudaki vatandaşa helikopterden can simidi atılarak temas sağlandı. Ardından helikoptere kurtarma ipiyle bağlı bir personel aşağıya inerek vatandaşı tuttu. Kurtarma personeli ve kendine sabitlediği vatandaş hızla helikoptere çekildi. Ardından vatandaşın sağlık kontrollerinin yapılması sağlanarak tatbikat başarıyla tamamlandı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) kameralarına yansıyan tatbikat görüntüleri ise nefes kesti. Kurtarma çalışmalarını yapılabilmesi adına helikopterin denize inecek kadar alçaldığı anlar, heyecan oluşturdu. Arama ve kurtarma faaliyetlerinde gösterilen cesaret gözler önüne serildi. Eğitim faaliyeti esnasında helikopter bölgede tam 4 tur attı.