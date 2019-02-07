Şahin: “Atakum'da yaşam kalitesi artacak”

Atakum ilçesinde halkla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Atakum'u akıllı şehircilik teknoloji ile yöneteceğiz. Mavi ile yeşili buluşturacak, Atakumluların yaşam kalitesini artıracağız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, ilçedeki halk buluşmalarını ara vermeden sürdürüyor. Son olarak Esenevler ve Kamalı Mahallelerinde vatandaşlarla buluşan Başkan Zihni Şahin, ilçeye yönelik projeler ve planlamaları anlattı, önemli mesajlar verdi.

Birliktelik, inanç ve azim

Başkan Zihni Şahin, beraberinde AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ile ilk olarak Esenevler Mahallesi'nce bir çay ocağında Atakumlularla buluştu. Kendisine gösterilen yoğun ilgiye teşekkür eden Başkan Şahin, "Bu birlik, inanç ve azim ile inşallah Atakum'u refah dolu günler bekliyor. Şehrimiz ve ilçemiz adına alacağımız her kararda daima hemşehrilerimiz ile ortak akıl anlayışı içerisinde olma hassasiyeti taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

İnsan-şehir-doğa dengesi

Atakum'un Karadeniz'in turizm cenneti olduğunu belirten Başkan Şahin, "Kilometrelerce sahili, doğası, yeşiliyle Atakum, her geçen turizm alanında yıldızını parlatmaya devam ediyor. Bu nedenledir ki en önemli hedeflerimden birisi de mavi ile yeşili ilçemizde buluşturmak olacaktır. İnsana ve doğaya saygılı, yeşil bir gelecek için çevreci uygulama dönemini başlatacağız. İnsan-şehir-tabiat dengesini oluşturacak ve bu dengeyi koruyacağız" diye konuştu.

Her kesime dokunan mekanlar

Atakum'a şehircilik anlamında yeni ufuklar kazandıracaklarını söyleyen Başkan Zihni Şahin, "Atakum'u akıllı şehircilik teknolojisi ile yöneteceğiz. Özellikle belediyecilik hizmetlerinde günlük hayatı kolaylaştıracak akıllı şehir uygulamalarını destekleyeceğiz. Atakum'u, kadınlardan çocuklara, yaşlılardan gençlere, engellilerden sporculara, herkese dokunan mekanlarla donatacağız. Atakum'u adeta yeni baştan imar ederken ortak akılla hareket edeceğiz. Bunu yaparken özellikle gençlerimizi unutmayacağız. İlçemizde kültürel, ekonomik ve sosyal etkinlikleri artıracak, her yönüyle Atakumluların hayat kalitesini daha da artıracağız" şeklinde konuştu.

Başkan Zihni Şahin ve AK Parti İlçe Başkanı Haluk Köksoy daha sonra Kamalı Mahallesi'nde düzenlenen 'halkla buluşma' etkinliğine katıldı.