Şahin: “Atakum'u dünya tanıyacak”

Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, "Gençlerimizle birlikte sporla, kültürle, sanatla Atakum'dan dünyanın dört bir yanına uzanan köprüler inşa edeceğiz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, beraberinde AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, MHP İlçe Başkanı Ahmet Hatinoğlu ve AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Cem Emre Çakan ile birlikte Atakent Seçim Koordinasyon Merkezinde (SKM) gençlerle buluştu. Gençlerin sevgi gösterileriyle karşılanan Zihni Şahin, duygularını, "Bizleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar dinleyen geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimize gösterdikleri ilgi ve teveccüh için ne kadar teşekkür etsem azdır" sözleriyle ifade etti.

Toplantıda bir konuşma yapan Zihni Şahin, Atakum ile ilgili projelerini anlatırken gençlere çok önemli açıklamalarda da bulundu. Başkan Zihni Şahin, sık sık alkışlarla kesilen konuşmasında kısaca şunlara değindi:

"Temizlik sadece düzenli çöp toplamak değil, Atakum'un cadde ve sokaklarının her daim tertemiz olmasıdır. Çevreye saygısı olmayan fikirlere, yeşile değer vermeyen projelere asla müsaade etmeyeceğiz. Her yatırımımızda, projemizde ve hizmetimizde temiz düşünce, temiz ve yeşil Atakum ilkemiz olacaktır. Atakum'un kaynakları, Atakumluların hayat kalitesine fayda sağlamayan yerlerde israf edilmeyecektir. Sadece belediye gelirleriyle hizmet üreten bir belediyecilik anlayışıyla değil; gizli, atıl, unutulmuş imkanları Atakum için zenginliğe dönüştüren ve hemşerilerimizin faydasına sunan bir yaklaşımla çalışacağız. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sözü spor ile ilgili vizyonumuzdur. Ata sporlarımız dahil tüm branşlarda çalışmalar yapılacak, sporun amatör kulüp ve sporcuların desteklenmesiyle tabana yayılması sağlanacaktır. Başta Adnan Menderes sahil şeridi olmak üzere, şehrimizin tüm spor alanları ve imkanları daima canlı ve vatandaşımızın hizmetinde olacaktır. Spor, kültür ve sanatla Atakum'dan dünyaya açılan köprüler kurulacaktır. Kadınların ve engelli insanlarımızın spor yapma imkânlarını geliştireceğiz. Atakum'un değerleriyle örtüşen festivaller, konserler, konferanslar ve şenliklerimiz hemşerilerimize yakışır ve Samsun'un marka değerine katkı sağlayacak şekilde icra edilecektir.”

“Cumhuriyeti kuran irade burada”

Başkan Şahin sözlerini şöyle tamamladı: “Cumhuriyetimizin destanı, 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu topraklarda başladı. Biz Cumhuriyeti kuran iradenin şehriyiz. Cumhuriyetle beraber büyüdük. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün değerlerini yaşadığımız Atakum'da, Milli Mücadelemizin başlangıcının 100. yılı olan 19 Mayıs 2019'u coşkuyla kutlayacağız, Atakumumuzu Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e hazırlayacağız. Millet sevdası, vatan aşkı, özgürlüğünden taviz vermeme, bütün inançlara kucak açma, birlikte yaşama kültürü Atakum'un karakteridir. Büyük Türk milletinin yeniden doğduğu Samsun'un sevdalısı olarak, ülkümüz; al bayrağımızın gölgesinde başı dik, geleceğe güvenle bakan, kendi tarihini yazan bir Atakum olmaktır. Atakum için sevgiyle birlikte yürüyecek ve birlikte başaracağız."