Şahin: "Bafra 2019 ve 2020 yıllarına sorunlarını büyük ölçüde çözmüş olarak girecek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra ilçesine 3 Mayıs 2018 tarihinden bu yana adeta hizmet yağdığını belirterek, "Bafra, 2019 ve 2020 yıllarına sorunlarını büyük ölçüde çözmüş olarak girecek" dedi.

Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra'da, Kızılırmak Seddesi, şehirlerarası terminal, atık su arıtma tesisi projeleri ile turizme yönelik yatırımların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Özellikle alt yapı, yol, kaldırım, aydınlatma gibi birçok hizmeti tamamladık" diye konuştu.

Bafra'da yapılan ve yapılmakta olan proje ve yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Zihni Şahin, "3 Mayıs 2018 tarihinde göreve geldiğimiz günden itibaren her ilçemizde çok yoğun bir çalışma yaptık. Bu süreçte sıcak asfalt, beton yol ve satıh kaplama asfalt olmak üzere 500 kilometre yol inşa edilerek halkımızın kullanımına sunuldu. Her ilçemizde yaptığımız hizmet ve çalışmaları halkımızla paylaşıyoruz. Bafra ilçemizde de bu süre içerisinde 10 milyon lirayı aşan bir maliyetle 30 kilometre yol yaptık. Bu yetmedi, şimdi ise 17 milyon tutarında yaklaşık 40 kilometrelik yeni yol çalışması başlattık. İlçenin Yaşar Doğu ile Alaçam caddeleri ve Yeni Mezarlık yolu, Üçpınar yolu ve güzergahı olmak üzere çeşitli yerlerinde yoğun bir beton yol ve asfalt çalışması proje kapsamına dahil edildi" açıklamasında bulundu.

Sedde projesi, yeni otogar

Başkan Zihni Şahin, ilçedeki bazı yatırımlarla ilgili ise şu bilgiyi verdi:

"Bafra, yeni otogarına kavuşmak üzere. Tesisin yapımına başlandı. Katı atıkların bertaraf edileceği tesisi ise 8 milyon lira tutarında yatırım yaparak revize ettik. Kızılırmak Sedde Projesi'nin 2 etabını tamamladık. Jandarma Komutanlığı olarak bilinen noktadan başlayarak Gençlik Caddesi istikametinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar, Alaçam ve Yaşar Doğu Caddelerini de kapsayan tüm bölge, yeni aydınlatma sistemine kavuşuyor. Projenin ihalesi tamamlandı. Hasan Aslan Bulvarı, Süleyman Türk, Hasan Çakın, Yaşar Doğu ve Alaçam Caddelerinde ise baskı beton kaldırım çalışmaları tamamlandı, sırada ağaçlandırma var. Bafra Kültür Merkezinin yapımı için geçtiğimiz günlerde ihaleye çıktık. Bafra'mız kültür merkezine kavuşuyor."

Başkan Zihni Şahin, açıklamalarının son bölümünde, "Bafra, 8 ayı aşkın gibi kısa sürede 100 milyon tutarında hizmete kavuşmuş olacak. İlçemize ve Bafralılara hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.