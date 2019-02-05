Şahin'den Atakum'a öğretmenevi sözü

Memur-Sen'e bağlı sendika temsilcilerinin ziyaret ederek 'tam destek' verdiği Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, eğitim camiasına “Atakum'a öğretmenevi” sözü verdi.

Memur-Sen Konfederasyonu Samsun Temsilcisi Hamdi Yıldız ve konfederasyona bağlı sendika temsilcileri, Cumhur İttifakı Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin'i ziyaret etti. Ziyarette sendika temsilcileri Başkan Şahin'e destek sözü verdi. Başkan Şahin, "Bizlere destek sözü veren Memur-Sen Samsun Şube Başkanı Hamdi Yıldız başta olmak üzere tüm sendika başkanlarına ve üyelerine canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen buluşmada konuşan Başkan Zihni Şahin, "9 yıl Bafra'da belediye başkanlığı görevinde bulunduk. Genel seçim döneminde de bize Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi verildi. Göreve geldiğimiz günden beri gece gündüz demeden çalıştık. Samsun'da nerede problem varsa çözümü konusunda gayret ettik. Birçok kangren hale gelmiş sorunu çözdük. Uzun süreç gerektiren olayları gündeme aldık. Çabalarımız Samsun halkı tarafından takdir gördü ve olumlu bir karşılık buldu" açıklamasında bulundu.

“Yatırımcının önünü açmak görevimiz”

Önümüzdeki süreçte belediyelerin fonksiyonlarında artış olacağına inandığını belirten Başkan Şahin, "Bu nedenle şehirlerin gelişmesine, kalkınmasına ne gibi katkılar sağlarız diye düşünmek zorundayız. Örneğin yatırımcıların önünü açmak da artık belediyelerin görevi. Organize Sanayi Bölgesinin(OSB) genişlemesi anlamında bir çalışma var. Halledilirse Samsun'un en az 10 yıllık yatırım problemi çözülmüş olur. OSB yatırım aldığında Samsun, önümüzdeki 8-10 yıl içinde çok büyük bir değişime uğrar diye düşünüyorum. Örneğin tarım ve sanayinin yanında turizmden de bir pay alacağımıza inanıyorum. Samsun'da çok otel yapıldı. Basında, 'Samsun oteller mezarlığı olacak' gibi şeyler okuduk fakat yazın otellerde yer kalmadığını da gördük. 19 Mayıs'ın 100'üncü yılı vesilesiyle Samsun'da çok büyük etkinlikler olacak. Kuş Cenneti'yle, Ladik'teki kayak merkeziyle, termal cenneti Havza'sıyla, Vezirköprü Kanyonu ile Samsun'un doğal ve kültürel zenginliklerini iyi bir şekilde sunduğumuzda doğa ve kültür turizmi açısından ümitlerimiz artıyor" şeklinde konuştu.

“Atakum'a öğretmenevi kazandıracağız”

Başkan Zihni Şahin, açıklamalarının son bölümünde ise Memur-Sen temsilcilerine Atakum ile ilgili bir vaadini açıkladı. Başkan Şahin, "Bir eğitimci olarak, eğitime, okullarımıza, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ne kadar önem verdiğimi herkes biliyor. Yeni dönemde Atakum ile ilgili birbirinden önemli, birbirinden değerli projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi de ilçeye öğretmenevi kazandırmak olacaktır. Bunun müjdesini sizlerin huzurunda vermek istiyorum" diye konuştu.