Sahte alkol operasyonunda 1 tutuklama

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen sahte alkol operasyonuyla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu M.Y (28) isimli şahsın ikametinde ve iş yerinde sahte alkollü içki bulundurduğu ve satışını yaptığı bilgisi alındı. Bilgi üzerine şahsın ikametinde ve iş yerinde yapılan adli aramada 16 şişe çeşitli ebat ve markalarda sahte içki, 89 adet alkollü içki şişesi kapağı, 1017 adet sahte alkollü içki bandrolü ve doluma hazırlanmış 169 adet çeşitli ebat ve marka içki şişesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.Y (28), Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.