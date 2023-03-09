Sahte depremzedeye geçit yok

Topladıkları malzemelere el konulup, gerçek afetzede vatandaşlara ulaştırıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, son zamanlarda kendilerini depremzede olarak tanıtarak vatandaşlardan para ve yardım talep eden kişilere yönelik olarak harekete geçti. Gelen ihbarlar doğrultusunda vatandaşların duygularını istismar ederek depremzedeymiş gibi yardım toplayan 4 kişi hemen tespit edilerek haklarında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Topladıkları malzemeler ise zabıta ekipleri tarafından gerçek ihtiyaç sahibi afetzedelere ulaştırıldı. Zabıta vatandaşları bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

“Haklarında işlem yapıldı”

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürü Dolunay Genç, son zamanlarda vatandaşlardan, kendilerini depremzede olarak tanıtarak temel gıda alışverişi yaptıran kişilerle ilgili şikayetler aldıklarını söyleyerek “Bu konuda ekiplerimizi yönlendirdik. Yapılan tespitlerde daha önce haklarında dilencilikten işlem yapılan kişilerin kendilerini depremzede olarak tanıttıkları, vatandaşlara temel gıda alışverişi yaptırdıkları ve bunu belirli bir yerde depoladıkları görülmüştür. Bu dilencilerden aldığımız ürünlere el koyarak bunları gerçek ihtiyaç sahiplerine naklediyoruz. Kendilerine de Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince gerekli idari işlem yapıldı” dedi.

“Zabıta ekiplerimiz fırsat vermeyecek”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, afetzede vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli çalışmaları yaptığını belirterek “Kentimizde dilencilik yapan kişilerin deprem bölgesinden geliyormuş gibi davranarak yardım malzemesi topladıklarını ekiplerimiz belirledi. Gelen ihbarlar doğrultusunda zabıta hemen gerekli müdahaleyi yaptı. Haklarında gereken işlemler yapıldı. Deprem felaketini kullanarak vatandaşlarımızın duygularını istismar edip yardım toplamaya çalışan kişilere zabıta ekiplerimiz asla fırsat vermeyecek” diye konuştu.