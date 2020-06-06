Sahte içkiden ölüm iddiası

Samsun'da içtiği sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası 42 yaşındaki O.U. evinde fenalaşarak yakınları tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakınlarının "içtiği sahte alkolden zehirlendiğini" ileri sürdüğü O.U. ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servise ait ambulans helikopter ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan O.U. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.