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Sahte parayla yakalandılar

Samsun’da polis tarafından uygulamada 2 kişi sahte parayla yakalandı.

Samsun'da polis tarafından uygulamada 2 kişi sahte parayla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus diye adlandırılan motosikletli polis timleri, İlkadım ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi Tuncay Karataş Bulvarı üzerinde yapmış oldukları uygulamada sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araç sürücüsünün sahte ehliyet kullandığı tespit edilmiş, araç içerisinde yapılan arama da sahte olduğu değerlendirilen 3 bin lira paraya el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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