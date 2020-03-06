Dr. Sait Bilgiç, Çarşamba Anafartalar İlkokulu'nda eğitim gören çocuklara masal anlattı.

OMÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema (RTS) Bölümü öğrencileri ve Çarşamba Anafartalar İlkokulu iş birliğinde "Size bir masalımız var çocuklar" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç çocuklara masal anlattı. OMÜ Radyo'da her hafta perşembe günleri 21.00'de yayınlanacak olan programın çekimi için İletişim Fakültesi Stüdyosu'na gelen Bilgiç, radyoda masal dinleme alışkanlığı ve kültürünü çocuklarla tanıştırmayı amaçlayan projeye gönüllü destek verdi.

“Sait dedenizden size bir masal”

“Sait dedenizden size bir masal” diyerek minik öğrencilerin heyecanına ortak olan Bilgiç, "İyi kalpli adam, kötü kalpli adam" adlı masalı, kendisini ilgiyle dinleyen öğrencilerle paylaştı. Masalın sonunda yer alan ‘Gökten üç elma düşmüş biri anlatana, biri dinleyenlere, diğeri ise kuş dili bilenin başına' cümlesiyle masalı tamamlayan Rektör Bilgiç, çocuklara hitaben iyi insan olmanın önemini, her insanın hayatta zenginlik ya da fakirlikle karşılaşabileceğini ancak iyi, vicdanlı ve merhametli insan olabilmenin en büyük erdem olduğunu dile getirdi. Bilgiç, kendisine kulak veren küçük dinleyicilerine, kişileri zengin yahut yoksul olarak ayırt etmeksizin insanlık ve dünya için faydalı bir birey olmanın önemini anlatarak öğütler verdi.

Çekimin ardından Rektör Bilgiç, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta tarafından dekanlık makamında misafir edildi. Ziyarette Rektör Bilgiç, Dekan Usta ve fakülte akademisyenleri ile bir süre sohbet etti. Rektör Bilgiç daha sonra dekanlar ve akademisyenler eşliğinde OMÜ'lü öğrencilerle Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü kantininde öğrenci odaklı üst yönetim toplantısında bir araya gelerek öğrencilerin öneri, talep ve problemlerini dinledi.

Kampüs turunda Rektör Bilgiç, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta ile birlikte son olarak Mehmet Tülazoğlu Adalet Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti ve makamda Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. İbrahim Turan'la buluştu. Ziyarette Yüksekokulun son durumu hakkında bilgi alan Rektör Bilgiç, bazı dersliklerde de incelemelerde bulundu.