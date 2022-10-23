Sait Karafırtınalar: “Uzatmalarda gelen golle alınan puan bizim adımıza çok sevindirici”

Boluspor, Samsunspor deplasmanında son dakikada bulduğu golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Teknik Direktör Karafırtınalar, maç sonu basın toplantısında mücadeleye son ana kadar bırakmadıklarını ifade ederek açıklamalarda bulundu.

“Uzatmalarda gelen golle alınan puan bizim adımıza çok sevindirici”

Son dakikada attıkları golle Bolu'ya puanla döndüklerine dikkat çeken Sait Karafırtınalar, “Oyuncularımı kutluyorum ve gurur duyuyorum. 1 puanı son dakikalarda aldık. Onlar maçın başında biz sonunda gol attık. İlk 20 dakikada Samsunspor etkiliydi, sonrasında oyun kontrolünü sağladık. 2 kere geri düştük ve oyunun 80 dakikasını mağlup oynadık. Bu sahada uzun süre mağlup oynamak ve eşitliği yakalamak çok zordu. Uzatmalarda gelen golle alınan puan bizim adımıza çok sevindirici” dedi.