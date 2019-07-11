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Şakalaşırken ateş alan tüfekle arkadaşını öldürdü

Samsun’un Bafra ilçesinde 17 yaşındaki genç, pompalı tüfekle şakalaştığı arkadaşını kazara vurdu.

Samsun'un Bafra ilçesinde 17 yaşındaki genç, pompalı tüfekle şakalaştığı arkadaşını kazara vurdu.


Olay, Kızılırmak Sanayi Sitesinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, R.Ş.'nin (17) elindeki tüfek şakalaşırken ateş aldı. Tüfekten çıkan kurşun 19 yaşındaki arkadaşı Kadir Elagöz'ün göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Kadir Elagöz, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Arkadaşının ölümüne neden olan R.Ş. ise polis tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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