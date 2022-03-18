Sakatlar Derneği Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu kazada yaralandı

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akülü tekerlekli sandalyesi ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu'na, Onur Ö. idaresindeki 09 ADC 855 plakalı motosiklet çarptı. Kazada Hayriye Hakyemezoğlu ile motosiklet sürücüsü Onur Ö. yaralandı. Yaralılar, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.