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Saklı cennet 'Ayvacık'

Samsun’un önemli turizm merkezlerinden biri olan Ayvacık ilçesi doğal güzelliği ile hayran bırakıyor.

Samsun'un önemli turizm merkezlerinden biri olan Ayvacık ilçesi doğal güzelliği ile hayran bırakıyor. “Saklı cennet” olarak adlandırılan eşsiz güzellikteki ilçe havadan görüntülendi.


20 bin 178 nüfuslu ve 382 kilometrekare yüz ölçümüyle Samsun'un en küçük ilçelerinden birisi olan Ayvacık, Karadeniz'e özgü tüm güzellikleriyle kendisine hayran bırakıyor. Ayvacık ilçesinde bulunan vatandaşlardan alınan bilgiye göre korona virüs döneminin başlarında ilçeye gelen turist sayısı azalmış olsa da normalleşme dönemiyle ilçe yeniden canlanmaya başladı.


Yeşilırmak Nehri üzerine kurulu olan Ayvacık, Hasan ve Suat Uğurlu Barajı Gölleri ve doyumsuz manzarasıyla insanları cezbediyor. Baraj gölünde Büyükşehir Belediyesine ait gemi ile turlar düzenleniyor. Mavi ile yeşilin iç içe olduğu ilçenin iki yakasını bir araya getiren köprü, şehre ayrı bir güzellik katıyor.


Eşsiz güzelliğe sahip ilçe yerli ve yabancı turistleri bekliyor.

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