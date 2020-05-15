Salgın döneminde çocukların ruh sağlığına dikkat

Dr. Murat Yüce, salgın döneminde çocukların ruh sağlığını korumak için alınacak tedbirler konusunda ailelere uyarılarda bulundu.

Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş moderatörlüğünde Büyük Anadolu Hastaneleri doktorlarının katılımıyla İnstagram'dan gerçekleştirilen canlı yayının yeni konuğu Dr. Murat Yüce oldu. Doç. Dr. Murat Yüce, “Salgın döneminde çocukların ruh sağlığını korumak için neler yapmalıyız?” sorusunun yanıtını canlı yayında vererek katılımcılarından gelen farklı sorulara da cevap verdi.

Ruh sağlığını olumsuz etkiliyor

Evde kalma zorunluluğunun yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da olumsuz etkilere sebep olabileceğini ifade eden Doç. Dr. Murat Yüce, "Tüm dünyayı etkileyen ve bazı durumlarda ölümcül olabilen bir salgında kaygı, korku, huzursuzluk gibi olumsuz duygular hissetmek normal bir durumdur. Bu duygular günlük hayatımızı olumsuz etkileyecek düzeyde aşırı ve sürekli olursa o zaman bir sorun var demektir. Sadece anne ve baba olarak bizler değil çocuklarımız da bu etkilerin sağlık açısından olumsuz etkileri olabilir, mutlaka dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu etkinlikler ruhsal zorlukların oluşumuna zemin hazırlayabileceği gibi, altta yatan psikiyatrik bozuklukların (kaygı bozukluğu, depresyon, takıntı, saplantı, ayrılık kaygısı vb.) alevlenmesine de neden olabilir” dedi.

Bunlara dikkat edin

Doç. Dr. Murat Yüce, “Bu anlamda çocuklarımız için anne ve babalara tavsiyelerimiz olacaktır. İlk olarak çocuğun anne ve babaya soracağı soruların cevapları net, doğru ve anlayabileceği şekilde olmalı. Bu sürecin bir tatil olmadığını, sağlık açısından sürecin anlatılması ve alınan önlemler çocuğa da anlatılmalıdır. Yani korona virüsün yeni bir virüs olduğu, doktorların bununla ilgili bilgileri edinmeye devam ettiği, insanların hastalandığı ama çoğunun durumunun iyi olduğu, çocukların da hasta olabileceklerini, hasta olurlarsa da çok hafif geçireceklerini fakat yine de temizliğine dikkat etmesini gerektiğini öğretmeliyiz” şeklinde konuştu.

“Abartılı haberlerden uzak tutun”

Abartılı haberlerden uzak durulması uyarısında bulunan Yüce, “Yazılı, görsel veya sosyal medyadaki abartılı veya korkutucu haber ve yorumlara çocuklar maruz bırakılmamalı, korunmalı. Bu mecralardan duydukları her şeyin doğru olmadığı anlatılmalı. Okulların veya bu süreçten dolayı kapalı olan yerlerin korkutucu olmadığı belirtilmeli. Evde olmanın diğer insanlara faydalı olacağını bilmeli, ev işlerinde anne ve babaya yardımı istenmeli. Çocukların arkadaşlarıyla, mümkünse öğretmenleriyle görüntülü konuşmalar yapmaları sağlanmalı ve desteklenmeli. Sürekli uyku sorunu yaşayan, korkularını kontrol edemeyen, anne babasından ayrılamayan çocukların profesyonel /psikososyal yardıma ihtiyacı olabilir" diyerek sözlerine son verdi.