Salıpazarı, Ladik ve Kavak'a 50 milyon liralık yatırım

Salıpazarı, Ladik ve Kavak ilçelerine yapılacak olan ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin yatırım bedelinin 50 milyon liraya mal olacağını belirten SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, “Bu üç ilçeye yapılacak olan atıksu arıtma tesislerinin ihale sözleşmeleri ve yer teslimleri yapıldı. İnşaat çalışmalarına ise önümüzdeki günlerde başlanacak. Salıpazarı Atıksu Arıtma Tesisi 18 milyon TL'ye, Ladik Atıksu Arıtma Tesisi 15 milyon TL'ye, Kavak Atıksu Arıtma Tesisi ise 17 milyon TL'ye mal olacak. Toplamda üç ilçeye 50 milyon TL'lik alt yapı yatırımı yapılacak. Tek amacımız ilçelerdeki atıksu sorununu çözmektir. Bunun içinde ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız” dedi.

Salıpazarı, Ladik ve Kavak ilçelerine yapılacak olan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi, finansmanının yüzde 50'lik kısmının Belediyelerin Su, Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri (SUKAP) kapsamında karşılanacağını açıklayan Demircioğlu, “Yüzde 50'lik kısmı İlBank tarafından SASKİ Genel Müdürlüğü bütçesine ayrılan krediden sağlanacak. Kontrollük hizmetleri ise SASKİ Genel Müdürlüğü ve İlBank tarafından müşterek olarak yürütülüyor. Tesislerin yapımı tamamlandıktan sonra 1 yıl boyunca yüklenici firma tarafından işletilecek” diye konuştu.

Salıpazarı ile Kavak ilçelerine yapılacak olan atıksu arıtma tesisinin 500 iş gününde, Ladik Atıksu Arıtma Tesisinin inşaatının ise 550 iş gününde tamamlanacağını kaydeden Kamil Demircioğlu, şunları söyledi: “Salıpazarı, Ladik ve Kavak İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinde giriş kaba ızgara, ince ızgara kum ve yağ tutucu kompakt ünitesi, bio-p havuzları, havalandırma havuzları, son çöktürme havuzları, çamur susuzlaştırma üniteleri, klor temas tankı üniteleri yapılacaktır. Bu ünitelerden geçen atık su, kentsel atık su arıtma yönetmeliği sınır değerleri sağladıktan sonra, dezenfeksiyon amacıyla klorlanarak deşarj edilecektir.”

Demircioğlu, Salıpazarı Atıksu Arıtma Tesisinin 1. aşama da günlük 4 bin metreküp, 2. aşamada günlük 6 bin metreküp atıksu arıtma kapasitesine sahip olacağını, Ladik Atıksu Arıtma Tesisinin, 1. aşama da günlük 5 bin 500 metreküp, 2. aşama da günlük 6 bin 500 metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip olacağını ve Kavak Atıksu Arıtma Tesisinin ise 1. aşama da günlük 4 bin 500 metreküp, 2. aşama da günlük 6 bin metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip olacağını sözlerine ekledi.

Salıpazarı, Ladik ve Kavak ilçelerindeki atıksu arıtma tesislerinin yer teslimlerine SASKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri İnşaat Dairesi Başkanı Nihat Mıhçı, proje kontrolörü Çevre Mühendisi İmren Yiğit Kuru, İlbank Samsun Bölge Müdürlüğünden yetkililer ve yüklenici firmanın yöneticileri katıldı.