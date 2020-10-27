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Salıpazarı'nda korona denetimleri

Salıpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince korona virüs tedbirleri kapsamında toplu alanlarda ve işletmelerde denetimler aralıksız olarak sürdürülüyor.


Salıpazarı ilçesinde alınan korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. İlçe genelinde bulunan tüm iş yerleri, internet kafeler, park ve bahçeler, düğünler, oyun salonları, lokantalar, camiler ve toplu taşıma araçları, Salıpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü, zabıta, toplum sağlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü ve müftülük ekiplerince fiziksel mesafe ve maske yönünden denetlendi.


Yapılan denetimlerde sık sık fiziksel mesafe ve maske uyarısı yapıldı.

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