İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Salıpazarı'nda sel: 1 ölü

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen selde kaybolan bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen selde kaybolan bir kişinin cesedine ulaşıldı.


Edinilen bilgiye göre, Salıpazarı ilçesi Kırgıl Mahallesi Karşı mevkisinde yoğun yağıştan dolayı sel meydana geldi. Meydana gelen selde A.Y. isimli bir şahıs sulara kapılıp kayboldu. Durum üzerine polis ve 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Yapılan çalışmanın ardından kaybolan şahsın cesedine ulaşıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.