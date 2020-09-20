Salıpazarı'nda yol hasreti son buldu

Avrupa standartlarında bir yola kavuşan mahalle sakinleri, Başkan Mustafa Demir'e teşekkür etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in yakından takip ettiği 950 mahallede kırsal altyapıyı tamamlamak için gece gündüz çalışan ekipler, sorunları tek tek çözüme kavuşturuyor. Yıl sonuna kadar bin 100 kilometre yolu tamamlamayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin tamamında iş makineleriyle dur durak bilmeden çalışmalarını yürütüyor. Başkan Mustafa Demir'in ‘Sorunları tarihe gömeceğiz' sözlerinden hareketle yıllardır çözüm bekleyen sorunlar ortadan kaldırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Salıpazarı ilçesi Muslubey Mahallesi'ndeki yol çalışmalarını tamamladı. 8,5 kilometrelik sathi kaplama çalışmasını 14 günde tamamlayan ekipler mahalle sakinlerini sevindirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Fen işleri ekiplerimiz 14 gün içinde 8,5 kilometrelik yolu tamamladı. Artık ulaşımda sorun yaşanmayacak. Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak hizmetlere devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi Türkiye'de altyapıyı tamamlayan ilk belediye olacağız. Bunun için de fen işleri ekiplerimiz 17 ilçemizde canla başla çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Başkan Mustafa Demir, Samsun'un sorunsuz bir ulaşım ağına sahip olması için durmaksızın çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

“2023 yılına kadar Samsun'da yol sorunu yaşayan mahallemiz kalmayacak. Planlamamızın önünde ilerliyoruz. 17 ilçenin tamamında ekiplerimiz çalışıyor. Bu sorunu tarihe gömeceğiz.”