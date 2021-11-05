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Sam Fıght Arena heyecanı başlıyor

Tekkeköy Belediyesi ana sponsorluğunda Sam Fıght Arena heyecanı başlıyor.


Samsun halkı ve sporseverler, Tekkeköy Belediyesi ana sponsorluğunda farklı ve coşkulu bir spor müsabakası ile buluşmaya hazırlanıyor.


Tekkeköy Belediyesinin ana sponsorluğunda Sam Fıght Arena karşılaşmaları 07 Kasım Pazar günü 20.00'de Samsun Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda yapılacak. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, katılımın ücretsiz olduğu karşılaşmaları izlemeye ve bu heyecanı paylaşmaya tüm Samsun halkı davet etti.

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