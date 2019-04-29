Saman yüklü kamyonu çakmakla yakan zanlı yakalandı

Samsun'da sürücünün çorba içmeye gittiği sırada, 10 ton saman yüklü kamyonu çakmakla ateşe vererek yakan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Yangın, Samsun'un Canik ilçesi 100. Yıl Bulvarı Yüzme Havuzu önünde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ladik ilçesinden yüklediği 10 ton samanı 50 NC 008 plakalı kamyonuyla memleketi Ordu'nun Çaybaşı ilçesine götürmek için yola çıkan Musa Efil (62), Samsun'da çorba içmek için mola verip aracını yolun kenarına çekti. Musa Efil lokantaya çorba içmeye gidince saman yüklü kamyonda yangın çıktı ve alevler bir anda aracı tamamen sardı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede yangın mahalline gelerek alev alev yanan kamyona müdahale etti.

Satın aldığı samanın kendisine 5 bin 500 liraya mal olduğunu söyleyen Musa Efil, aracının içinde de battaniye sarılı bin lirasının bulunduğunu söyledi. Bin lira da kamyon ve samanla birlik yandı.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, yangının kundaklama olma ihtimali üzerine çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları ve kent güvenlik sistemi kamerasının görüntülerini inceleyerek söz konusu aracı Hasan D.'nin (41) çakmakla yakıp olay yerinden hızla uzaklaştığını tespit etti ve şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Irmak Polis Merkezine teslim edilen Hasan D., "genel güvenliğin kasten tehlikeye sorulması ve mala zarar verme" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi.