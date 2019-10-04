SAMDOB Beethoven'ı anacak

Ludwig Van Beethoven'ın doğumunun 250. yılı münasebetiyle dünya çapında yapılan anma törenlerine, Samsun Devlet Opera ve Balesi “İyi ki Doğdun Ludwig” adlı konser ile katılıyor. 5 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek konserde, Piyanist Kandemir Basmacıoğlu solist sanatçı olarak yer alacak.