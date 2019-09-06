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SAMDOB genç sanatçıları bekliyor

SAMSUN (İHA) – Samsun Devlet Opera ve Balesi(SAMDOB) “Çocuk Korosu” ve “Çocuk Balesi” alanında faaliyet gösterecek yeni öğrenciler bulmak için yetenek sınavı düzenleyecek.


Tarihi 29 Eylül olarak açıklanan bale yetenek sınavı başvuruları 9-27 Eylül arası, 6 Ekim tarihli koro yetenek sınavı başvuruları ise 9 Eylül-4 Ekim arasında çocuk velileri tarafından yapılabilecek. Sadece İlkokul 3. ve 4. Sınıfların başvurabildiği yetenek sınavında; koro için müzik kulağı ve uygun bir sese, bale için ise bu faaliyete uygun elverişli bir vücuda sahip olmak yeterli. Yetenek sınavlarına başvuracak adayların iki adet vesikalık fotoğrafı, öğrenim belgesi ve kimlik fotokopisinin Samsun Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü veya İdari Mali İşler Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekiyor. Adaylar iki sınavdan sadece birine başvurabilecek. Samsun Devlet ve Opera Balesi sanatçılarının oluşturduğu komisyon tarafından değerlendirilecek yetenek sınavları, belirtilen tarihlerde Samsun Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü binası bale ve koro çalışma salonlarında gerçekleştirilecek.

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