SAMDOB'da “Aydın Gün Sahnesi“ konserleri başlıyor

00'de Beethoven'in Keman Konçertosu op.61 ile başlayacak.

Yaz boyunca Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşmayı sürdüren Samsun Devlet Opera ve Balesi'ne konserde Dağhan Doğu şeflik yapacak. W. A. Mozart'ın “Figaro'nun Düğünü” operasından uvertür ile başlayacak olan konser, L. V. Beethoven'in keman konçertosu op.61 ile devam edecek.

Konserin solist (keman) ismi Özgecan Günöz. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı ve Başkemancı Yardımcısı olan Özgecan Günöz, İstanbul Filarmoni Orkestrası üyesi olmanın yanı sıra Bosphorus Trio ile oda müziği alanında çalışmalarını sürdürmekte.

Konser fiziksel mesafe kuralı gözetilerek gerçekleştirilecek.