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SAMDOB'dan 3'ü bir arada senfonik konser

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "3’ü bir arada senfonik konser" düzenledi.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "3'ü bir arada senfonik konser" düzenledi.


Konserde Avusturyalı klasik müzik bestecisi Joseph Haydn, Amerikalı besteci ve piyanist George Gershwin ve Türk besteci Hasan Niyazi Tura'nın eserleri yer aldı. Etkinlik Elazığ ve Malatya'da depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Orkestra Şefi Tolga Taviş yönetiminde Haydn'in ‘No. 86, Re Majör Senfonisi', Gershwin'in ‘Rhapsody in Blue' eseri ve Tura'nın ‘Türk Dansları' eseri dinleyenlerin beğenisine sunuldu. Konserde ayrıca Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi piyanist Gökhan Aybulus solist sanatçı olarak yer adı. Konserin başkemancısı olarak ise Ankara Devlet Opera ve Balesi Başkemancısı Deniz Aydın görev aldı.

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