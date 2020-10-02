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SAMDOB'dan “Güz Türküleri” konseri

7’den 70’e herkesin diline pelesenk olmuş Anadolu coğrafyasının eşsiz melodileri “Güz Türküleri” konserleriyle Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) sahnesinde izleyici ile buluşacak.

7'den 70'e herkesin diline pelesenk olmuş Anadolu coğrafyasının eşsiz melodileri “Güz Türküleri” konserleriyle Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) sahnesinde izleyici ile buluşacak.


Havaların soğumasıyla kapalı salona geçen Samsun Devlet Opera ve Balesi, 3 Ekim 2020 Cumartesi akşamı “Güz Türküleri” konseriyle kalpleri ısıtmaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından kontrollerinin yapıldığı Aydın Gün Salonu'nun temsil öncesi ve sonrası yapılan dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra, sosyal mesafe kurallarına göre yeniden ayarlanan oturma düzeniyle seyirciler 1 buçuk metre arayla oturabilecekler.


Sadece 134 kişinin katılım sağlayabileceği konserde sanatseverler maske takılması, ateş ölçümü ve Samsun Valiliği'nin yayınlamış olduğu genelgeyle uygulanmaya başlayan HES kodu kontrollerinin yapılmasının ardından konser alanına giriş yapabilecekler.

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