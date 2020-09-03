SAMDOD Başkanı Çepni: "Korona virüsüyle mücadelede alınan her kararın arkasındayız"

Ancak bu kararla beraber düğün sektörünü destekleyecek kararlar da alınmalıdır ki sektör ayakta kalabilsin” dedi.

Samsun Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Samsun'da gerçekleştirilecek sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere ek olarak sokak/köy düğünü etkinliklerine de 4 Eylül'den itibaren izin verilmeyecek. Nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikâhlar da en fazla 1 (bir) saatlik süre içerisinde tamamlanacak.

Kararı desteklediklerini ancak sektörün kötü etkileneceğini söyleyen SAMDOD Başkanı Aykut Çepni, “Korona virüsüne karşı verilen mücadele şu anda gerçekten çok önemli. Örf ve adetlerimizden geldiği için pandemi ortamında dahi insanlarımız düğün, nişan, kına gibi organizasyonlarını gerçekleştiriyorlar. Biz de onların bunu güvenli bir şekilde yapabilmelerini sağlıyoruz. Vaka sayılarının artmasıyla beraber yetkililer yeni tedbirler alma yoluna gitti. Biz de bunların arkasındayız. Fakat sektörümüzün kötü yönde etkileneceği bir duruma giriyoruz. Bu konuda bazı beklentilerimiz olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Düğün salonları olarak ilk andan itibaren tedbirleri uyguladıklarını belirten Başkan Çepni, “Alınan tedbirleri ilk andan itibaren uyguluyoruz. Ruhsatlı düğün salonları olarak biz virüssüz bir ortam için tüm gereklilikleri yerine getirdik. Yalnız bu süreçte insanların toplu şekilde bulunduğu tek ortam düğün salonları değil. Toplu taşımanın kullanılabildiği, tatillere çıkılabildiği, restoran ve eğlence yerlerine gidilebildiği bir dönemdeyiz. Kovid-19'un sadece düğün salonlarından yayıldığı gibi bir düşünce yanlış olur. Başta keşke köy, mahalle, sokak düğünleri, site ve lokallerde yapılan ruhsatlı işletmeler dışındaki tüm düğünler iptal edilseydi. Bunların yapılmasını önleyebilseydik keşke” diye konuştu.

Düğün sektörünün desteklenmesi gerektiğini belirten Çepni, “Vaka sayılarının artışında düğün salonları günah keçisi ilan edilmemelidir. Bizim yaptığımız her düğün bir denetim ve tedbir dizisi altında gerçekleşti. Alınan kararların arkasındayız. Fakat bu konuda düğün salonları ve organizasyon firmalarının mağduriyetlerini giderecek somut adımlar da atılması gerekir. Düğün sektörü çok büyük bir sektör. Bunun içinde gelinlikçisi, fotoğrafçısı, orkestracısı, düğün ve nişan malzemesi satan dükkanlardan, bulaşıkçıya, garsona kadar büyük bir istihdam alanı var. Alınan bu kararla beraber bu firmaları destekleyecek kararlar da alınmalıdır ki sektör ayakta kalabilsin. Sektörün yaralarının sarılmasına yönelik tedbir paketlerinin ivedi olarak hayata geçirilmesi konusunda beklentimizi ifade ediyoruz ve bu konuda gerekenin devletimiz tarafından yapılacağından eminiz” şeklinde konuştu.